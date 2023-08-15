نائب رئيس الوحدة يعلق على اشتباكات العاصمة الليبية بتغليب “لغة العقل”

دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، أمس الإثنين، كافة الأطراف في طرابلس إلى التهدئة وتغليب لغة العقل وتفويت فرصة إشعال الفتن على المتربصين باستقرار وأمن العاصمة.

وأضاف أبو جناح، عبر تويتر: “إننا في حكومة الوحدة الوطنية رفعنا شعار لا للحرب، وسعينا نحو تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد، وتبنينا برامج التنمية وعودة الحياة، وما زلنا متمسكين بالمحافظة على هذا النهج، فالشعب الليبي قد سئم الحروب والاقتتال، ولن يحتمل أي أضرار قد تسببها أي توترات أمنية”.

وأمس الإثنين، بدأت الاشتباكات باحتجاز جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب آمر (اللواء 444 قتال) العقيد محمود حمزة في مطار معيتيقة، خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة.

ونشبت الاشتباكات بعد سماع دوي إطلاق النار قرب مول الملكية في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة؛ حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية واللواء 444 قتال، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية.