الأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس على أغلب المناطق والأجواء معتدلة

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الوضع الجوي السائد بداية من اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين، تبقى الأجواء معتدلة على معظم مناطق البلاد، حيث تبقى درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر اغسطس وتتراوح مابين (631) على مناطق الشمال، بينما تكون على مناطق الجنوب ما بين (37-42)م وتتكاثر السحب بداية من مساء هذا اليوم على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

ومن المتوقع ظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد.