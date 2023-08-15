ليبيا الان

«البركي» منتقدا اشتباكات المليشيات بطرابلس: عودة الحياة تكمن في استتباب الأمن الحقيقي

تم النشر منذُ 33 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد عبد الرحيم البركي، الكاتب والمحلل السياسي، الاشتباكات التي دارات رحاها الليلة الماضية بين المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، مشددا على أن عودة الحياة تكمن في استتباب الأمن الحقيقي الذي توفره مؤسستي الجيش والشرطة المنضبطتين بالقانون.

وقال البركي، في تغريدة عبر «تويتر»: “من سيحاسب هؤلاء على ما يفعلون بين الفينة والأخرى بطرابلس وأهلها أم أن هؤلاء فوق القانون؟!!”.

وأضاف “طرابلس من عودة الحياة إلى عودة الاشتباكات والخطف والقتل، إن عودة الحياة تكمن في استتباب الأمن الحقيقي الذي توفره مؤسستي الجيش والشرطة المنضبطتين بالقانون. «الكذب مشواره قصير»”.

الوسوم

اشتباكات البركي المليشيات طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك