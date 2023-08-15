«البركي» منتقدا اشتباكات المليشيات بطرابلس: عودة الحياة تكمن في استتباب الأمن الحقيقي

انتقد عبد الرحيم البركي، الكاتب والمحلل السياسي، الاشتباكات التي دارات رحاها الليلة الماضية بين المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، مشددا على أن عودة الحياة تكمن في استتباب الأمن الحقيقي الذي توفره مؤسستي الجيش والشرطة المنضبطتين بالقانون.

وقال البركي، في تغريدة عبر «تويتر»: “من سيحاسب هؤلاء على ما يفعلون بين الفينة والأخرى بطرابلس وأهلها أم أن هؤلاء فوق القانون؟!!”.

وأضاف “طرابلس من عودة الحياة إلى عودة الاشتباكات والخطف والقتل، إن عودة الحياة تكمن في استتباب الأمن الحقيقي الذي توفره مؤسستي الجيش والشرطة المنضبطتين بالقانون. «الكذب مشواره قصير»”.