رئيس الحكومة الليبية يدعو الجهات الأمنية في طرابلس لضبط النفس

دعا رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد جميع الجهات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس لضبط النفس واللجوء إلى الحوار لحل كافة القضايا خوفا على إراقة الدماء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة بالمدينة والحفاظ على السلم الأهلي.

وقال حماد عبر صفحته بموقع “تويتر” “نتابع بقلق التطورات الحاصلة في العاصمة طرابلس وأنباء عن التحشيدات المستمرة من كافة الأطراف عليه ندعو جميع الجهات الأمنية والعسكرية لضبط النفس واللجوء إلى الحوار لحل كافة القضايا خوفا على إراقة الدماء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة بالمدينة والحفاظ على السلم الأهلي” وأضاف “أدعو الله عز وجل أن يحفظ كل المواطنين والمقيمين في العاصمة طرابلس”.

واندلعت الاشتباكات بين قوات الردع واللواء 444 مساء الأثنين، عقب قيام قوات الردع باحتجاز محمود حمزة آمر اللواء 444 بمطار معيتيقة وإنزاله من إحدى الطائرات عندما كان يحاول السفر خارج البلاد، وقد فشلت محاولات الوساطة لحل المشكلة سلميا.