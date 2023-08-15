طرابلس.. تحسبًا لأي طارئ.. الإسعاف والطوارئ يعزز تمركزه بالفرناج وشوارع عين زارة

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الليبي فرع طرابلس، أن فريق الإسعاف والطوارئ التابع إلى الجمعية يتمركز في جزيرة الفرناج لتأمين الطوارئ .

ويأتي ذلك تحسبًا لأي طارئ قد يحدث في العاصمة الليبية طرابلس، يقوم فريق الإسعاف التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي بتعزيز تواجده وتمركزه في جزيرة الفرناج بالإضافة إلى التمركز في الخمسة شوارع عين زارة.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان لتوفير الرد السريع والخدمات الطبية الضرورية للمصابين والمحتاجين في أي حالة طارئة تحدث في المدينة.

وسيقوم الفريق بالاستجابة للحوادث والطوارئ في المدينة، وتقديم الرعاية الطبية الأولية الضرورية ونقل المصابين إلى المستشفيات المناسبة واخلاء العائلات العالقه إذا لزم الأمر. (رقم البلاغات 0910593040)

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتوتراً أمنياً وسط تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة التي كان يستقلها للذهاب إلى مدينة مصراتة.