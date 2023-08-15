وزارة الصحة تطالب الأطباء بطرابلس بالتوجه لمقار عملهم

طالبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية العناصر الطبية والطبية المساعدة بالعاصمة طرابلس العاملين بالمراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بضرورة التوجه إلى مقار عملهم.

وحثت وزارة الصحة في بيان لها العناصر الطبية والطبية المساعدة على تلبية نداء الواجب وبقاءهم على أهبة الاستعداد لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والتعامل مع حالات الطوارئ، وطمأنت كافة المواطنين بأن وزارة الصحة وطواقمها الطبية على أتم الجاهزية والاستعداد.

ودعت وزارة الصحة المواطين إلى ضرورة الابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

واندلعت الاشتباكات بين قوات الردع واللواء 444 مساء الأثنين، عقب قيام قوات الردع باحتجاز محمود حمزة آمر اللواء 444 بمطار معيتيقة وإنزاله من إحدى الطائرات عندما كان يحاول السفر خارج البلاد، وقد فشلت محاولات الوساطة لحل المشكلة سلميا.