آخر التطورات.. تصاعد وتيرة الاشتباكات بعدد من المناطق في طرابلس اليوم

تصاعدت وتيرة الاشتباكات المسلحة في عدد من المناطق بالعاصمة طرابلس منها صلاح الدين وعين زارة وخلة الفرجان وطريق الشوك منذ فجر اليوم.

وأفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء بأن قوات اللواء 444 قتال سيطرت على مقر جهاز الشرطة القضائية “الاستراحة الحمراء” في عين زارة.

وأظهرت مقاطع فيديو فرار عناصر تابعة لجهاز الشرطة القضائية من مقر الاستراحة الحمراء، عبر أسوار المنازل المجاورة، بعد تقدم قوات اللواء 444.

وبحسب شهود عيان، سيطرت عناصر اللواء 444 على الاستراحة الحمراء ومنطقة القبايليه بهدف التقدم نحو الدبلوماسي وسجن الرويمي .

وفي السياق، تقدم اللواء 444 بإتجاه جامعة الفاتح والاشتباكات تدور بمحيط الجامعة في حين تتمركز قوة الردع في منطقة الفرناج طرابلس.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتوتراً أمنياً وسط تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة التي كان يستقلها للذهاب إلى مدينة مصراتة.