تأجيل امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الثانوي بمراقبتين في طرابلس

نوهت وزارة التربية والتعليم إلى تأجيل امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لهذا اليوم الثلاثاء 2023/08/15م في اللجان الامتحانية بمراقبتي التربية والتعليم ببلديتي عين زارة وسوق الجمعة، بسبب التوتر الأمني الحاصل .

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتوتراً أمنياً وسط تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة التي كان يستقلها للذهاب إلى مدينة مصراتة.