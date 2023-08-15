طرابلس.. الإسعاف والطوارئ يكشف حصيلة مبدئية للاصابات ويحدد نقطة إسعاف ميدانية

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ “أسامة علي” أن الاشتباكات تجددت منذ فجر اليوم وتم تسجيل حصيلة مبدئية عدد 16 إصابة .

وأشار الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ “أسامة علي” لـمنصة صفر أنه تم اتخاذ مستشفى طرابلس الجامعي كنقطة إسعاف ميدانية لإنقاذ المصابين.

وقال علي :” نعمل في الوقت الحالي على أكثر من وتيرة بمختلف مناطق الاشتباكات”.

وأفاد علي بإصابة إحدى سيارات الإسعاف أثناء محاولتها إخراج إحدى العائلات بعيار ناري دون وقوع إصابات بشرية.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتوتراً أمنياً وسط تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة التي كان يستقلها للذهاب إلى مدينة مصراتة.