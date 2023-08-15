الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة والحرارة تصل لـ 29 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استمرار اعتدال الأجواء على معظم مناطق البلاد.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المساء على الساحل، وتتراوح درجات الحرارة بين 31 و36 درجة مئوية.

وعن طقس منطقة (الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد) السماء صافية مع ظهور بعض السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 29 و32 درجة مئوية.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و42 درجة مئوية.

Trending رئيس ديوان المحاسبة الليبي يناقش خطة تطوير الإعلام ومؤسساته

وأخيراً طقس (الواحات – السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و39 درجة مئوية.