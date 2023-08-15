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البركي: من سيحاسب المليشيات على ما يفعلون بطرابلس وأهلها

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

انتقد المرشح الرئاسي عبد الرحيم البركي، الاشتباكات التي حصلت الليلة الماضية بين المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، مضيفاً أن عودة الحياة تكمن في استتباب الأمن الحقيقي الذي توفره مؤسستي الجيش والشرطة المنضبطتين بالقانون.

وأضاف البركي من سيحاسب المليشيات على ما يفعلون بطرابلس وأهلها، أم أنهم فوق القانون.

وبين أن طرابلس من عودة الحياة إلى عودة الاشتباكات والخطف والقتل، مشيراً إلى أن عودة الحياة تكمن في استتباب الأمن الحقيقي الذي توفره مؤسستي الجيش والشرطة المنضبطتين بالقانون.

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الوطن الليبية

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