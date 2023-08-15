«المصراتي» مهاجما الدبيبة: زعيم الأوهام نام في وكره والعاصمة تهتز على وقع قذائف المليشيات

هاجم الكاتب الصحفي، محمود المصراتي، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بعد موقفه السلبي من الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ مساء أمس بين عناصر المليشيات، وعدم اتخاذه أي إجراء لوقف القتال بين عناصر ما يسمى بـ«جهاز الردع» الذي يقوده عبد الرؤوف كارة، وعناصر ما يسمى بـ«اللواء 444 قتال»، بقيادة محمود حمزة، على خلفية إلقاء الردع القبض على حمزة.

وقال المصراتي، في منشور عبر «فيسبوك»: “رئيس حكومة بموجب الأمر الواقع وشرعية مرتشي ورشى الأمم المتحدة، يتحرك من مصراتة إلى طرابلس بالطائرة خوفًا من أهالي الخمس بعد فعلته الشنيعة بحقهم، وعندما يصل معيتيقة يذهب إلى مكتب كارة مستجديًا ويجلس أمامه بينما يجلس كارة على كرسي الآمر”.

وأضاف “بصفته رئيسه يطلب منه إخلاء الصبي الموقوف، فيرفض كارة، فيذهب زعيم الأوهام وحكومة الأختام لينام في وكره في حي الأندلس وكأن شيئا لم يحدث بينما النصف الآخر من المدينة يهتز على وقع القذائف ومعزوفات القتال المليشياوي”.

وتابع “ثم يأتيك بكل صفاقة ليحاضر عن السلام وبناء الدولة والوحدة الوطنية ليكون بذلك تمامًا كالعـ،ـ.ـاهـ.ـرة التي تحاضر عن الشرف”.