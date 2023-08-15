منظمة حقوقية: سكان طرابلس يفتقدون الحماية التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها من الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس على نحو يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في البلاد، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر، فِي ظل حرمان قاطيني العاصمة من الحماية والرعاية التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا أنها تخشى من اغتنام الجماعات الإرهابية حالة تشظي وهشاشة النظام الأمني بالعاصمة؛ لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة الإنسانية والسياسية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وضرورة العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي تنفيذا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2174 و2259، واللذان ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالا تنتهك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان في ليبيا.