امطار متفرقة وضباب.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء 15 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 15 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تبقي الأجواء معتدلة على معظم مناطق البلاد، حيث درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (اغسطس) فتتراوح مابين (31–36)مْ على مناطق الشمال، بينما تكون على مناطق الجنوب مابين (37–42)مْ, وتتكاثر السحب بداية من مساء هذا اليوم على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

واحتمال ظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

تبقي الأجواء معتدلة على معظم مناطق البلاد، حيث درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المساء على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31–36)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-32)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ.