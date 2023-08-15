وزارة الصحة: تلقينا نداءات استغاثة من مواطنين عالقين بمناطق الاشتباكات

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تلقيها نداءات استغاثة عبر الأجهزة التابعة لها من مواطنين عالقين في مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، يطلبون توفير ممرات آمنة لهم وإخراجهم.

وأعرت وزارة الصحة عن أسفها، لما يشهده جنوب العاصمة طرابلس من اشتباكات وسط الأحياء المكتظة بالسكان، وبالقرب من المؤسسات الطبية العامة والخاصة.

ودعت وزارة الصحة طرفي الاشتباكات إلى السماح لفرق الطواريء التابعة للإسعاف والطوارئ، ومركز طب الطوارئ والدعم، والهلال الأحمر، بإنقاذ المواطنين المتواجدين في مناطق الاشتباكات وتوفير ممرات آمنة حفاظاً على حياة المدنيين.

ودعت وزارة الصحة المدنيين إلى اتباع إجراءات السلامة والأمان، في الأماكن التي تندلع فيها الاشتباكات، من خلال الابتعاد أولًا عن النوافذ والأبواب، والانتقال بحذر إلى الطوابق المنخفضة والغرف الآمنة، أو الاحتماء في الأماكن الأكثر أمنا في البناء، وفي حال مشاهدة أدخنة ناتجة عن انفجار فيجب تجنب هذه الأدخنة قدر الإمكان والتنفس عبر قطعة قماش مبللة بالماء مع تغطية الوجه والعينين لتجنب أي أضرار قد تحدث.

وذكرت وزارة الصحة الأطراف المتنازعة، بقواعد الحماية العامة للسكان المدنيين بموجب اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 التي تقع في صلب القانون الدولي الإنساني، وما ورد فيها من ضمانات تتمثل في إلزام الأطراف المتنازعة بتسهيل مرور الخدمات الطبية إلى المناطق المحاصرة، وتسهيل مرور الجرحى والعجزة والمرضى والمسنين والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة أو المطوّقة.