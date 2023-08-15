وزارة الصحة تدعو إلى التبرع بالدم لإنقاذ المصابين في اشتباكات جنوب طرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها العاجلة إلى جميع فصائل الدم لإنقاذ حياة المصابين جراء اشتباكات في بعض المناطق جنوب طرابلس.

ودعت الوزارة في بيان لها، من لديه القدرة على التبرع إلى التوجه فورا إلى نقاط خصصتها في مصرف الدم بطريق الشط – طرابلس، ومستشفى الحوادث أبوسليم، ومستشفى طرابلس المركزي (شارع الزاوية)، وسيارة التبرع المتمركزة بميدان الجزائر.

أكد شهود في منطقة عين زارة لصحيفة العنوان تواصل الاشتباكات في طرابلس بين قوات “الردع” و”اللواء 444 قتال”.

واندلعت المواجهات، مساء أمس الإثنين، عقب قيام قوات الردع باختطاف العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال من مطار معيتيقة الدولي. واستخدمت في المواجهات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

كما حثت وزارة الصحة بحكومة الوحدة في وقت سابق المواطنين بضرورة الابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

وطالبت الوزارة، كافة الأطباء والعناصر الطبية والطبية المساعدة بطرابلس العاملين بالمراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بضرورة التوجه لمقار عملهم وتلبية نداء الواجب وبقاءهم على أهبة الاستعداد لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والتعامل مع حالات الطوارئ.