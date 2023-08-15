«أبو توتة» للمليشيات المتقاتلة بطرابلس: اتقوا الله في وطنكم

طالب المستشار عبدالرحمن أبو توتة، الأستاذ الجامعي ورئيس المحكمة العليا الأسبق، المليشيات المتقاتلة في العاصمة طرابلس، بضرورة إطفاء شرارة الفتنة، مشددا على أنها إذا ما كبرت نارها سوف تحرق الأخضر واليابس.

وقال أبو توتة، في منشور عبر «فيسبوك»: “أيها المتقاتلون. اتقوا الله في وطنكم، في آبائكم في أمهاتكم، في أبنائكم وأحفادكم؛ ودولة شمال السودان ليست عنا ببعيد”.

وأضاف “اطفأوا شرارة الفتنة التي إذا ما كبرت نارها سوف تحرق الأخضر واليابس والنار لا تميز عند اشتعالها في الغابة بين الحشائش والشجر وحتي الحجر، والفتنة أشد من القتل، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه”.