ناصر عمار: اللواء 444 يعتزم اطلاق عملية واسعة بإتجاه معيتيقة

قال آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، أن قوات اللواء 444 قتال، تعتزم إطلاق عملية واسعة باتجاه #معيتيقة.

وقال ناصر عمار في منشور على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن العملية تأتي بسبب القبض على آمرهم، محمود حمزة ورفض الردع لإطلاق سراحه، مضيفاً “عندها لن يكون هناك تفاوض”.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتصعيداً عسكرياً كبيراً لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وأعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات.