البعثة الأممية تدعو لوقف التصعيد العسكري في طرابلس

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للتصعيد في العاصمة طرابلس، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين وذكرت البعثة جميع الأطراف المعنية بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.

وأعربت البعثة عن القلق إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.

وذكرت البعثة جميع الجهات الفاعلة بمسؤوليتها عن الحفاظ على الاستقرار النسبي السائد وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي.