أول تعليق للمبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باثيلي” بشأن اشتباكات طرابلس

علق المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيد عـبد اللهِ باتـيلي، على حسابه في تويتر، على الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس.

وقال المبعوث في تغريدات نشرها على موقع تويتر، “أشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس، وأذكر جميع الأطراف بضرورة إيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين”.

وحث المبعوث جميع الأطراف على وقف التصعيد واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار، مضيفاً “تذكرنا الأحداث الحالية بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات ولتوحيد مؤسسات الدولة”.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتصعيداً عسكرياً كبيراً لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وأعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات.