وسائل اعلام: الدبيبة يعاود التفاوض مع آمر جهاز الردع وسط ارتفاع حدة الاشتباكات

اكدت وسائل اعلام محلية وصول رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى قاعدة معيتيقة للتفاوض مع آمر جهاز الردع عبدالرؤوف كاره وسط ارتفاع حدة الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

ورصد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرور موكب رئيس الحكومة من امام سوق الشط والذهاب بإتجاه معيتيقة.

وكان مدير مكتب إعلام وزارة دفاع حكومة الدبيبة حمزة تركية قد كشف في وقت سابق، عن انتهاء اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وانسحاب عبد الرؤوف كارة آمر قوة الردع الخاصة دون نتيجة. مضيفاً أن الوضع يتجه للتصعيد العسكري، وكل الوحدات الداعمة للواء 444 أرسلت تعزيزاتها.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتصعيداً عسكرياً كبيراً لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وأعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات.