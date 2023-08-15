تعليقا على الاشتباكات.. باتيلي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق يمهد الطريق للانتخابات

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات ولتوحيد مؤسسات الدولة.

وأعرب باتيلي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” عن القلق العميق إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس، وذكر جميع الأطراف بضرورة إيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين.

وحث باتيلي جميع الأطراف على وقف التصعيد واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار مضيفا تذكرنا الأحداث الحالية بالضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات ولتوحيد مؤسسات الدولة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للتصعيد في العاصمة طرابلس، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين وذكرت البعثة جميع الأطراف المعنية بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.