بسبب الاشتباكات في طرابلس.. شركة الخطوط الليبية تلغي رحلتين بين القاهرة ومعيتيقة

العنوان-طرابلس

أعلنت الخطوط الجوية الليبية إلغاء رحلتين من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة الدولي والعكس، والتي كان من المقرر لها اليوم الثلاثاء.

وقالت الخطوط الجوية، في بيان مقتضب لها، “نظرا لظروف خارجة عن إرادتنا، جرى إلغاء رحلة رقم LN202 معيتيقة – القاهرة ورحلة رقم LN203 القاهرة – معيتيقة”.

وكان قد أكد شهود في منطقة عين زارة لصحيفة العنوان، اليوم الثلاثاء، تواصل الاشتباكات في طرابلس بين قوات “الردع” و”اللواء 444 قتال”.

واندلعت المواجهات، مساء أمس الإثنين، عقب قيام قوات الردع باختطاف العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال من مطار معيتيقة الدولي. واستخدمت في المواجهات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.