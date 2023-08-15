بيان مجلس النواب حول الأحداث التي تشهدها مدينة طرابلس

أصدر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الاحداث التي تشهدها مدينة طرابلس من يوم أمس عقب اندلاع اشتباكات بين قوات اللواء 444 وقوات جهاز الردع على خلفية احتجاز آمر اللواء 444 محمود حمزة.

وفيما يلي نص البيان:

يُدين ويستنكر مجلس النواب الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها مدينة طرابلس والتي عرضت و تعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر ويدعوا الملجلس كاف الأطراف لوقفها فوراً والاحتكام إلى لغة العقل وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.

كما يُحمّل مجلس النواب المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لرئيس الحكومة منزوعة الشرعية والمتسببين والمشاركين لظ الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضواحيها .

ويطالب مجلس النواب البعثةّ الأممية للدعم في ليبيا بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والاقتتال وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر ويدعوها لإعلان شجبها واستنكارها وادانتها لهذه الجرائم، كما يطالب بإطلاق سراح مدير عام شركة النقل البحري المختطف في ظروف غامضة ويُحمّل الخاطفين المسؤولية الجنائية على سلامته .

ويوجه مجلس النواب الدعوة لوزارة الصحة والأطقم والفرق الطبية والهلال الأحمر الليبي لمباشرة مهامهم وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للعالقين في مناطق الاشتباكات ومساعدتهم على الخروج منها .