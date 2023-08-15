بيان إدانة للمجلس الاعلى للدولة بشأن اشتباكات طرابلس

أصدر المجلس الاعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، بياناً يدين فيه الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس بين قوات جهاز الردع وقوات اللواء 444 قتـال عقب اختطاف العقيد محمود حمزة.

وأدان مجلس الدولة وبشدة ما يحصل في العاصمة طرابلس من اشتباكات مسلحة وترويع للآمنين وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر والدمار.

ودعا مجلس الدولة “الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب صوت العقل وحل الإشكاليات بالطرق السلمية والقانونية “.

وأكد مجلس الدولة “على موقفه الثابت ورفضنا التام لأي حروب جديدة في ربوع ليبيا عامة وطرابلس خاصة”.