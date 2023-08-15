البعثة الأممية: ندعو للوقف الفوري لاشتباكات طرابلس 

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيانًا بشأن التطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس.

وجاء في تفاصيل البيان، المنشور على الموقع الرسمي للبعثة الأممية، “تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين”.

وتابع البيان؛ “وتذكر البعثة جميع الأطراف المعنية بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين”.

وأردف البيان؛ “كما تشعر البعثة بالقلق إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات، على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية”.

وأشار البيان، إلى أن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة”.

وأضاف البيان، أن “العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار”.

وختم البيان موضحًا أن “البعثة تذّكر جميع الجهات الفاعلة بمسؤوليتها عن الحفاظ على الاستقرار النسبي السائد وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي”.