مجلس لدولة يدعو إلى وقف إطلاق النار في طرابلس

دعا مجلس الدولة الأطراف المتحاربة في العاصمة طرابلس إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب صوت العقل وحل الإشكاليات فيها بالطرق السلمية والقانونية.

وأكد مجلس الدولة في بيان له موقفه الثابت ورفضه التام لأي حروب جديدة في ليبيا عامة وطرابلس خاصة.

ودان مجلس الدولة بشدة الاشتباكات المسلحة التتي تجري في العاصمة طرابلس والتي تسببت في ترويع الآمنين وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

وتندلع منذ ليلة أمس اشتباكات عنيفة بين قوات الردع واللواء 444 عقب قيام قوات الردع باحتجاز محمود حمزة آمر اللواء 444 بمطار معيتيقة وإنزاله من إحدى الطائرات عندما كان يحاول السفر خارج البلاد، وقد فشلت محاولات الوساطة لحل المشكلة سلميا.