الهلال الأحمر يدعو إلى التهدئة لمساعدة العالقين في مناطق الاشتباكات بطرابلس

العنوان-طرابلس

دعا فرع جمعية الهلال الأحمر في طرابلس، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف إلى التهدئة، وتخفيف حدة التوتر، حتى يتسنى لفرقها العمل، وتقديم المساعدة للمدنيين العالقين في مناطق الاشتباك بطرابلس.

وأكدت الجمعية، في بيان مقتضب، إلى تلقيها عديد المكالمات والرسائل من الأسر العالقة في مناطق الاشتباك، مشددة على ضرورة ضمان سلامة العالقين، وأن “المدنيين ليسوا هدفا، ويجب حمايتهم”.

في وقت سابق، دعت جمعية الهلال الأحمر أهالي المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة إلى اتباع إرشادات السلامة.

تشمل الإرشادات البحث عن مكان آمن داخل البيت، وتجنب النظر من النوافذ، وتجميع الأوراق المهمة من إثبات هوية وما شابه في حالة إخلاء المنزل، والابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

وأكد شهود في منطقة عين زارة لصحيفة العنوان تواصل الاشتباكات في طرابلس بين قوات “الردع” و”اللواء 444 قتال”.

واندلعت المواجهات، مساء أمس الإثنين، عقب قيام قوات الردع باختطاف العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال من مطار معيتيقة الدولي. واستخدمت في المواجهات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.