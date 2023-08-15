اشتباكات العاصمة الليبية لا تتوقف.. نداءات عاجلة لحماية المدنيين وإخراج المصابين

تشهد مناطق متفرقة بالعاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة، منذ مساء أمس الإثنين، في عين زارة، والحي السكني عمارات الطبي بالعاصمة طرابلس.

وعلى جانب آخر من الاشتباكات وجهت الأجهزة الطبية نداءات عاجلة لفتح ممرات آمنية للمدنيين وإخراج الجرحى والمصابين.

دعا الهلال الأحمر الليبي السلطات الأمنية في طرابلس إلى توفير ممر آمن لخروج المدنيين والحفاظ على حياتهم، في ظل الاشتباكات الدائرة منذ مساء أمس الإثنين.

وقال الهلال الأحمر في بيان له: “ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة وتخفيف حدة التوتر، حتى تتسنى لفرقنا العمل وتقديم المساعدة للمدنيين العالقين في مناطق الاشتباك”.

وتابع: “يجب أن نضمن سلامتهم ونحافظ على حياتهم. يجب أن نتذكر أن المدنيين ليسوا هدفًا، ويجب أن يتم حمايته”.

وأعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، اليوم الثلاثاء، وجود ست حالات بينها ثلاثة لأطفال حديثي الولادة إضافة إلى ثلاثة مرافقين عالقين بمصحة “قرة العين” في طريق الشوك بالعاصمة طرابلس.

وعبر الناطق في تصريحات صحفية، عن أمله في توفير ممر آمن لإجلاء هذه الحالات، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

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وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تعرُّض سيارة إسعاف إلى إطلاق نار في العاصمة طرابلس.

ونشر الجهاز على صفحته بموقع فيسبوك صورة تظهر أثر عيار ناري على السيارة، مشيراً إلى سلامة السائق. كما شاركت الصفحة صورة أخرى تظهر تقديم الإسعاف لأحد المصابين، دون نشر مزيد التفاصيل حول الأمر.

وأمس الإثنين، أعلن الجهاز حالة النفير القصوى بكل مكاتب الإسعاف في طرابلس وضواحيها، محذرا المواطنين من الخروج إلى الشوارع أو الوقوف بالشرفات أو بالقرب من النوافذ، وذلك على خلفية التوترات الأمنية بجنوب العاصمة.

وحمل الجهاز مسؤولية سلامة المدنيين إلى الأطراف كافة، مطالبا بوقف الاشتباكات التي تروع المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.