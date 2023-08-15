“البعثة الأممية” في ليبيا تدعو الوقف الفوري للتصعيد والاشتباكات المسلحة بطرابلس

الوطن| رصد

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها بشأن التطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس، إنها تتابع بقلق الأحداث التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس، وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين.

وذكرت البعثة أن جميع الأطراف المعنية بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.

وأكدت انها تشعر بالقلق إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهودالجارية، لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية

وتدعو البعثة إلى الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، مشيرة إلى أن العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار.

وبينت أن جميع الجهات الفاعلة بمسؤوليتها عن الحفاظ على الاستقرار النسبي السائد وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي.