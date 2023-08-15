شاهد.. اخر تطورات الوضع الامني واتساع رقعة الاشتباكات في العاصمة طرابلس اليوم

تواصلت الاشتباكات العنيفة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس بين اللواء 444 قتال والقوات الموالية وقوات جهازي الردع والشرطة القضائية لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب مصادر محلية فإن حدة الاشتباكات بالاسلحة المتوسطة والقذائف ارتفعت وتيرتها اليوم الثلاثاء مع مشاهدة عدد من الآليات الثقيلة تمر في شوارع العاصمة بينها دبـابات وراجمات صواريخ، وسط انباء لتقدم اللواء 444 قتال والقوات الموالية له في عدد من المحاور بالعاصمة طرابلس وسيطرته على جامعة طرابلس وعدد من المقار التابعة للشرطة القضائية.

وقالت مصادر محلية أن اللواء 444 سيطر على النصب التذكاري بالكامل وسط تراجع قوات الردع والقضائية في منطقة عين زارة التي تشهد اعنف المواجهات، مشيرةً إلى إعتزام اللواء التقدم نحو قاعدة معيتيقة.

وافاد شهود عيان بإتساع رقعة الاشتباكات، وسماع اصوات انفجارات عنيفة وسط العاصمة طرابلس ومنطقة عين زارة، وأصوات رماية تسمع بإتجاه جزيرة المدار وشارع البطاطا باب بن غشير.

وبحسب مصادر محلية، واصلت قوات اللواء 444 تقدمها في محور عين زارة وبسط سيطرته على مواقع جديدة بعد تراجع قوات جهازي الردع والقضائية.

ووفقا للمصادر فقد استهدف قنـاصة تابعة للواء 444 نجل القيادي البارز حمزة المصراتي وجرى نقله إلى العناية المركزة.

فيما عرض اللواء 444 قتال عدد من المقاطع المصورة تظهر اعترافات لأسرى تابعين لجهاز الشرطة القضائية يروي فيها تفاصيل مقــ تـل آمره وعدد من زملائه وانسحاب قوات الردع.

وسقط عدد من القـ تـلى والجـرحى في صفوف طـرفي القتال، فيما لم تعلن حتى الان اي حصيلة رسمية، وأشارت عدد من الجهات الطبية وفرق الاسعاف إلى عدم الاعلان عن الحصيلة بسبب تكتم الطرفين على الخسائر.

وأعلن اللواء 53 بقيادة محمود بن رجب و اللواء 111 دعم صفوف اللواء 444 في هجومه على قوة الردع.

وأكدت وسائل اعلام محلية مقتــ.ـل آمر سرية السجناء التابعة للشرطة للقضائية “محمد بن راشد” في الاشتباكات.

وتوقع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اشتداد الاشتباكات المسلحة مع رفض آمر جهاز الردع بإطلاق سراح محمود حمزة.

واكدت وسائل اعلام محلية وصول رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى قاعدة معيتيقة للتفاوض مع آمر جهاز الردع عبدالرؤوف كاره، ورصد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرور موكب رئيس الحكومة من امام سوق الشط والذهاب بإتجاه معيتيقة.

وأصدر مجلس النواب، اليوم بياناً بشأن الاحداث التي تشهدها مدينة طرابلس، مؤكداً فيه إدانة الأعمال القتالية وجــرائم الخـــطف التي تشهدها مدينة طرابلس والتي عرضت و تعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر، داعياً كافة الأطراف لوقفها فوراً والاحتكام إلى لغة العقل وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.

بدوره، أصدر المجلس الاعلى للدولة، اليوم بياناً يدين فيه الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس، وأدان بشدة ما يحصل في العاصمة طرابلس من اشتباكات مسلحة وترويع للآمنين وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر والدمار، داعياً “الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب صوت العقل وحل الإشكاليات بالطرق السلمية والقانونية “.

فيما أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ بيانًا بشأن التطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس، داعيةً للوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، وأضافت “نتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين”.

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات.