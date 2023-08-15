جهاز الإسعاف: إخلاء المصحات الكائنة بطريق الشوك

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ إخلاء الحالات والكوادر الطبية والعائلات من داخل المصحات الكائنة داخل مناطق الاشتباكات بطريق الشوك في العاصمة طرابلس.

كما أكد جهاز الإسعاف والطوارئ عبر مكتبه الإعلامي أن فرق الطوارئ تواصل إخلاء الحالات والعائلات العالقة داخل مناطق الاشتباكات.

وأعلن الجهاز تعرض إحدى سيارات الإسعاف للإصابة بعيار ناري لم يخلف ضحايا بشرية مؤكدا أنه يواصل إسعاف الجرحى والمصابين جراء الاشتباكات التي تندلع في العاصمة طرابلس.

واندلعت الاشتباكات بين قوات الردع واللواء 444 مساء الأثنين، عقب قيام قوات الردع باحتجاز محمود حمزة آمر اللواء 444 بمطار معيتيقة وإنزاله من إحدى الطائرات عندما كان يحاول السفر خارج البلاد، وقد فشلت محاولات الوساطة لحل المشكلة سلميا.