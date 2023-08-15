مذكرة طرفي الاشتباكات باتفاقية جنيف.. وزارة الصحة تطالب بتوفير ممرات آمنة للعالقين في طرابلس

العنوان-طرابلس

دعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، طرفي الاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب طرابلس إلى السماح لفرق الطوارئ التابعة للإسعاف والطوارئ، ومركز طب الطوارئ والدعم، والهلال الأحمر، بإنقاذ المواطنين الموجودين في مناطق الاشتباكات وتوفير ممرات آمنة حفاظًا على حياة المدنيين.

وذكرت الوزارة في بيان لها، الأطراف المتنازعة بقواعد الحماية العامة للسكان المدنيين بموجب اتفاقية جينيف الرابعة للعام 1949 التي تقع في صلب القانون الدولي الإنساني، وما ورد فيها من ضمانات تتمثل في إلزام الأطراف المتنازعة بتسهيل مرور الخدمات الطبية إلى المناطق المحاصرة، وتسهيل مرور الجرحى والعجزة والمرضى والمسنين والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة أو المطوّقة.

أعربت الوزارة عن أسفها لما يشهده جنوب العاصمة طرابلس من اشتباكات وسط الأحياء المكتظة بالسكان، وبالقرب من المؤسسات الطبية العامة والخاصة.

وأكدت الوزارة أنها تلقت نداءات استغاثة عبر الأجهزة التابعة لها من مواطنين عالقين في مناطق الاشتباكات، يطلبون توفير ممرات آمنة لهم وإخراجهم.

ودعا البيان المدنيين إلى اتباع إجراءات السلامة والأمان، في الأماكن التي تندلع فيها الاشتباكات، من خلال الابتعاد أولًا عن النوافذ والأبواب، والانتقال بحذر إلى الطوابق المنخفضة والغرف الآمنة، أو الاحتماء في الأماكن الأكثر أمنًا في البناء.

وفي حال مشاهدة أدخنة ناتجة عن انفجار، حثت الوزارة المدنيين على تجنب هذه الأدخنة قدر الإمكان والتنفس عبر قطعة قماش مبللة بالماء مع تغطية الوجه والعينين لتجنب أي أضرار قد تحدث.

وأكد شهود في منطقة عين زارة لصحيفة العنوان، اليوم الثلاثاء، تواصل الاشتباكات في طرابلس بين قوات “الردع” و”اللواء 444 قتال”.

واندلعت المواجهات، مساء أمس الإثنين، عقب قيام قوات الردع باختطاف العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال من مطار معيتيقة الدولي. واستخدمت في المواجهات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.