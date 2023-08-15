زهيو: نعيش في غابة فلا أمن أو سلامة لأي مواطن في هذه البلاد

ليبيا – دان رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي، أسعد زهيو، بأشد العبارات ما تعرض له المهندس خالد التواتي المدير التنفيذي لشركة النقل البحري أمس الإثنين من عملية اختطاف وهو عائد لبيته بعد أداء عمله.

زهيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،رأى أن الطريقة التعسفية التي اختطف بها التواتي والمتبثة بكاميرات المراقبة، تبعث بالقلق وتجعل الجميع يفكر أي وضع انتهينا إليه، فلا يوجد دولة أو مؤسسة تتبع دولة في أي مكان تمارس هذا الأسلوب التعسفي وهي تشير إلى أننا نعيش في غابة فلا أمن أو سلامة لأي مواطن في هذه البلاد،على حد تعبيره.

زهيو دعا للتضامن مع خالد التواتي،قائلا:”على هذا المنوال فسيحتاج كل منا ذات يوم من يتضامن معه طالما الدولة تمارس هذا الأسلوب مع مواطنيها”.