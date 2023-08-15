الهلال الأحمر: تأمين ممر لخروج العائلات العالقة في طريق السدرة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي تأمين ممر آمن لعدد من العائلات العالقة في “طريق السدرة” بالعاصمة طرابلس.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الليبي تواصل العمل على إخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات، حيث تعمل الفرق على التواصل مع كل العائلات المتضررة وتسهيل عمليات خروجهم الآمنة.

ودعت الجمعية جميع الأطراف إلى تقديم المساعدة والتعاون بشكل أكبر مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، وتسهيل عمل المتطوعين في الميدان، لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة لها.

ودعت الجمعية جميع الأطراف إلى التهدئة وتخفيف حدة التوتر، حتى تتمكن الفرق من العمل وتقديم المساعدة للمدنيين العالقين في مناطق الاشتباك.

واندلعت الاشتباكات بين قوات الردع واللواء 444 مساء الأثنين، عقب قيام قوات الردع باحتجاز محمود حمزة آمر اللواء 444 بمطار معيتيقة وإنزاله من إحدى الطائرات عندما كان يحاول السفر خارج البلاد، وقد فشلت محاولات الوساطة لحل المشكلة سلميا.