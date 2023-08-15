السفارة الامريكية لدى ليبيا تصدر بياناً بشأن اشتباكات طرابلس

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا بياناً مقتضباً بشأن الاحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس .

وأعربت السفارة الامريكية لدى ليبيا في بيان لها، عن قلقها إزاء الاشتباكات بين قوات اللواء 444 قتال، وقوات الردع، إثر القبض على محمود حمزة.

وقالت السفارة الأمريكية “نحث على وقف التصعيد فورًا في #طرابلس، من أجل الحفاظ على المكاسب الأخيرة نحو الاستقرار والانتخابات”.

وفي وقت سابق، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ بيانًا بشأن التطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس، داعيةً للوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، وأضافت “نتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين”.

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء امس الاثنين.