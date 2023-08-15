وزارة الصحة تدعو طرفي النزاع لهدنة لإجلاء المدنيين

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة رمضان أبو جناح، طرفي النزاع إلى الدخول في هدنة، كي تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى.

وجددت وزارة الصحة في بيان لها دعوتها لطرفي النزاع المسلح المندلع جنوب العاصمة طرابلس، إلى توفير ممرات آمنة لفرق الإخلاء والإنقاذ والطوارئ لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.

وأكدت وزارة الصحة أن استهداف رجال وسيارات الإسعاف أثناء تأديتهم لواجباتهم، يعدّ خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويحول دون إنقاذ أرواح المواطنين الموجودين في مناطق الاشتباكات.