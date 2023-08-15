شاهد.. تجدد أصوات المدفعية الثقيلة واشتباكات مباشرة في منطقة عين زارة بطرابلس

تواصلت الاشتباكات العنيفة اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس بين قوات اللواء 444 قتال رفقة القوات الموالية من جهة وقوات جهازي الردع والشرطة القضائية من جهة أخرى، رغم الدعوات الواسعة لوقفها حفاظاً على حياة المدنيين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الاشتباكات المباشرة في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

واشار شهود عيان إلى تجدد أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة عين زارة .

ورصد سكان محليين مرور آليات ثقيلة في عدد من شوارع العاصمة طرابلس، بينها دبابات ومدافع ثقيلة.

واستعرضت قوات اللواء 444 مقطع فيديو يظهر سيطرتها على عدد من الآليات والمدرعات التابعة لجهازي الردع والشرطة القضائية داخل جامعة طرابلس واسر عدد من القوات.

وقامت فرق الهلال الاحمر الليبي بإخلاء عمارات صلاح الدين بالقرب من السيمافرو، وتوفير ممر امن للعائلات ينادو بمكبرات الصوت على العالقين.