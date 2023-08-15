رئيس أركان الجيش الجزائري: الأزمة الليبية سبب مباشر في تدهور الأوضاع بمنطقة الساحل

قال رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة أن تدهور الأوضاع في منطقة الساحل ما هو إلا نتيجة مباشر للانعكاسات السلبية لأزمة ليبيا والتدخلات الأجنبية في المنطقة.

ولمح “شنقريحة” من خلال كلمته في مؤتمر موسكو للأمن والسلام، إلى خطورة التدخلات الأجنبية في القارة الإفريقية وانعكاساتها السلبية، مشددا رفض الجزائر لها.

وبخصوص أزمة النيجر، أكد أن الجزائر تدعو إلى ضرورة العودة إلى المنطق الدستوري الوطني بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي سُتفرز مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأبرز أن الجزائر تعمل بمنطق تعاوني وتضامني لحّل النزاعات بطرق سلمية بعيدا عن التدخل في شؤون الدول الداخلية.