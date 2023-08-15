على خلفية اشتباكات طرابلس.. وزارة الصحة تعلن حالة الطوارئ

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والمرافق الصحية على خلفية الاشتباكات المندلعة في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده وزير الصحة مع مسؤولي المؤسسات العلاجية والطبية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أن جهاز الإمداد الطبي يواصل إرسال تعزيزات طبية عاجلة للمستشفيات المخصصة لاستقبال جرحى الاشتباكات المندلعة جنوب العاصمة طرابلس.

وتندلع الاشتباكات بين قوات الردع واللواء 444 مساء الأثنين، عقب قيام قوات الردع باحتجاز محمود حمزة آمر اللواء 444 بمطار معيتيقة وإنزاله من إحدى الطائرات عندما كان يحاول السفر خارج البلاد، وقد فشلت محاولات الوساطة لحل المشكلة سلميا.