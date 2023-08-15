البعثة الأممية تدعو إلى الوقف الفوري لاشتباكات طرابلس

العنوان-طرابلس

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا الوقف الفوري للتصعيد في العاصمة طرابلس ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، مذكرة جميع الأطراف المعنية بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.

وقالت البعثة، في لها، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ أمس الإثنين، وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين، معربة عن مخاوفها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.

وأوضحت البعثة الأممية أن العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار.

وذكرت البعثة جميع الجهات الفاعلة بمسؤوليتها عن الحفاظ على الاستقرار النسبي السائد وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي.

وأكد شهود في منطقة عين زارة لصحيفة العنوان، اليوم الثلاثاء، تواصل الاشتباكات في طرابلس بين قوات “الردع” و”اللواء 444 قتال”.

واندلعت المواجهات، مساء أمس الإثنين، عقب قيام قوات الردع باختطاف العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال من مطار معيتيقة الدولي. واستخدمت في المواجهات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.