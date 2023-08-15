“الدبيبة” يفشل للمرة الثانية في اقناع “كارة” بالإفراج عن “محمود حمزة”.. واجتماع للطرابلسي بقيادات امنية وعسكرية

أكدت مصادر مطلعة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة فشل للمرة الثانية في إقناع عبدالرؤوف كارة، آمر جهاز الردع، بالإفراج عن محمود حمزة، آمر اللواء 444 قتال.

وقالت وسائل اعلام محلية أن رئيس الحكومة اجتمع مع عبدالرؤوف كارة اليوم الثلاثاء في قاعدة معيتيقة، لمحاولة إقناعه بالإفراج عن حمزة، عقب فشله في اقناعه مساء امس.

وبعد فشل اجتماع الدبيبة بكارة، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي ورئيس أركانه محمد الحداد، يجتمعان في حي الأندلس مع عبدالله الطرابلسي، وغنيوة الككلي، ومحمود بن رجب، وعثمان اللهب لمناقشة التطورات الأخيرة.

تواصلت الاشتباكات العنيفة اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس بين قوات اللواء 444 قتال رفقة القوات الموالية من جهة وقوات جهازي الردع والشرطة القضائية من جهة أخرى، رغم الدعوات الواسعة لوقفها حفاظاً على حياة المدنيين.

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء امس الاثنين.