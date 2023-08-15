الاتحاد الأوروبي: السياسيون والأمنيون مسؤولون عن ضمان عدم استخدام العنف في ليبيا

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل أن الممثلون السياسيون والجهات الأمنية يتحملون مسؤولية ضمان عدم استخدام العنف للحصول على منافع سياسية أو شخصية في ليبيا.

وأعرب ساباديل عبر صفحته بموقع “تويتر” عن دعمه للنداء بالتخفيف من حدة التصعيد وحماية الأرواح في العاصمة طرابلس.

وأشار ساباديل إلى أن الليبيون لا يريدون رؤية الحرب مرة أخرى مضيفا: يتحمل الممثلون السياسيون والجهات الأمنية مسؤولية ضمان عدم استخدام العنف للحصول على منافع سياسية أو شخصية.

من جانبه أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي عن القلق العميق إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس، وذكر جميع الأطراف بضرورة إيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين.

وحث باتيلي جميع الأطراف على وقف التصعيد واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار مضيفا تذكرنا الأحداث الحالية بالضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات ولتوحيد مؤسسات الدولة.