مديرية امن طرابلس ترد على انباء اخلاء مقرها

نفت مديرية أمن طرابلس الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي حول انباء اخلاء مقر المديرية الكائن بالقرب من جزيرة الفرناج.

وقالت المديرية في بيان على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، ننفي حول ما ورد في بعض الصفحات الإلكترونيه بالتواصل الإجتماعي حول اخلاء مقر المديرية، مؤكدةً على وجود أعضائها بالمديرية.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي انباءاً مفادها اخلاء مقر مديرية أمن طرابلس بالقرب من جزيرة الفرناج من العناصر والموظفين، وأنه تم نقل الموقوفين إلى مكان آمن، وهو ما نفته المديرية .