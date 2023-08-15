سفراء المملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي يعلقون على اشتباكات طرابلس

أصدرت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، بياناً اليوم الثلاثاء، بشأن الاشتباكات والاحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس .

وأعربت السفارة في بيانها، عن قلقها إزاء الاشتباكات، مضيفةً ” أن حماية أرواح المدنيين أمر بالغ الأهمية، وندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد فورًا، واللجوء إلى لغة الحوار”.

من جهتها، أعربت السفارة الفرنسية في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت منذ أمس في طرابلس، داعيةً إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.

بدوره، حمل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل” السياسيين والجهات الأمنية في ليبيا مسؤولية ضمان عدم استخدام العنف لتحقيق منفعة سياسية أو لتحقيق مكاسب ذاتية، موكدا تأييده لدعوات البعثة الأممية للتخفيف من حدة التصعيد وحماية الأرواح.

وفي وقت سابق، قالت السفارة الأمريكية “نحث على وقف التصعيد فورًا في طرابلس، من أجل الحفاظ على المكاسب الأخيرة نحو الاستقرار والانتخابات”.

وفي وقت سابق، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ بيانًا بشأن التطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس، داعيةً للوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، وأضافت “نتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين”.

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء امس الاثنين.