آخر التطورات الميدانية الان .. الاشتباكات تتمدد وتقترب من وسط طرابلس

أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء أن الاشتباكات بين قوات اللواء 444 قتال، وقوات الردع، تقترب من وسط طرابلس، وسماع أصوات التراشق في منطقتي سيدي المصري والهضبة الشرقية .

و تمركزت دبابات وسيارات مُسـلحة تحت كوبري 11 يوليو في طرابلس، ومرور دبابات أخرى من جزيرة الغاز، عند الإشارة الضوئية الفرناج.

وسقطت قذيفة على أحد المنازل المجاورة لمعسكر التكبالي، وسماع دوى انفجارات في منطقة صلاح الدين.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة الجزيرة عن اصابة 18 شخصًا مدنيا في اشتباكات بين قوات اللواء 444 قتال، وقوات الردع، وسط ومناشدات لتوفير ممرات آمنة للأهالي العالقين,

وأشار مراسل الجزيرة أحمد خليفة إن هناك تخوفات من تمدد الاشتباكات إلى شمال طرابلس .

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات.