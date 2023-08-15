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شاهد : لحظة اطلاق قذ.يفة دبا.بة من قبل قوة الردع من داخل جامعة طرابلس والإشتباكات مستمرة داخل الجامعة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / hamed khal
مصدر الخبر / hamed khal

شاهد : لحظة اطلاق قذ.يفة دبا.بة من قبل قوة الردع من داخل جامعة طرابلس والإشتباكات مستمرة داخل الجامعة

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عن مصدر الخبر

hamed khal

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