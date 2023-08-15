سفارة تونس تدعو رعاياها في طرابلس لتوخي الحذر

دعت سفارة تونس بطرابلس أفراد الجالية التونسية المقيمة بليبيا وخاصة منهم المتواجدين بالعاصمة طرابلس وضواحيها إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر وتفادي التنقلات غير الضرورية والابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

وأشارت السفارة التونسية في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” إلى أن رقم هاتف القنصلية العامة القار هو 021-3409479 ويعمل على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، كما أنه على ذمة أفراد الجالية للتواصل مع البعثة والإشعار بأي طارئ.

وأعربت السفارة التونسية لدى ليبيا عن تمنياتها بالأمن والسلامة لكافة أفراد الجالية وللشعب الليبي.

وتندلع الاشتباكات بين قوات الردع واللواء 444 مساء الأثنين، عقب قيام قوات الردع باحتجاز محمود حمزة آمر اللواء 444 بمطار معيتيقة وإنزاله من إحدى الطائرات عندما كان يحاول السفر خارج البلاد، وقد فشلت محاولات الوساطة لحل المشكلة سلميا.