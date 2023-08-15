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القائد الأعلى للجيش يصدر قرارًا بشأن الأعمال القتالية بالعاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء أمرًا وجه فيه جميع الأطراف المتقاتلة بالوقف الفوري للأعمال القتالية داخل العاصمة طرابلس.

ووجه القرار الأطراف المتقاتلة بعودة جميع الأليات المسلحة الى مقراتها دون اي قيد او شرط .

وتضمن القرار التزام جميع الأطراف المتقاتلة بعدم القيام بأي إجراءات عسكرية من شانها المساس بحالة السلم في العاصمة وتؤدى إلى تصعيد النزاع وزيادة معاناة المدنيين.

ودعا القرار رئاسة الأركان العامة اتخاذ التدابير اللازمة الوقف الأعمال القتالية وتجنيب المدنيين ويلاتها ، على أن توافي بتقرير مفصل عن الإجراءات التي تم اتخاذها .

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المشهد

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