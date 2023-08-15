تفاصيل جديدة حول آمر اللواء 444 والاتفاق على وقف الاشتباكات في طرابلس

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة حول اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الداخلية عماد الطرابلسي مع قيادات من مدينة طرابلس واعيان سوق الجمعة .

وبحسب المصاد أنه بعد اجتماع جمع بين الدبيبة ووزير الداخلية عماد الطرابلسي مع قيادات من مدينة طرابلس واعيان سوق الجمعة تم الاتفاق على نقل آمر اللواء 444 محمود حمزة من قبل قوة تتبع الداخلية والتحفظ عليه في مقر يتبع الدعم والاستقرار لإستكمال التحقيقات معه من قبل المدعي العسكري .

وبتعليمات من وزير الداخلية ستنتشر قوة تابعة للداخلية لفض الاشتباكات الدائرة بين جهاز الردع واللواء 444 في العاصمة طرابلس .

وفي السياق، كشف عبد الله اللافي أن المجلس الرئاسي في اجتماع مستمر منذ الأمس لوقف القتال الجاري وبدأنا في التواصل مع طرفي النزاع وهناك بوادر استجابة من كليهما لإنهاء الإشكال القائم.

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء امس الاثنين.